Російський посол не заперечив, що РФ стежить за британськими субмаринами

Посол Росії у Великій Британії Андрєй Келін не став заперечувати, що росіяни відстежують британські атомні підводні човни в морях навколо Сполученого Королівства.

Про це він сказав BBC One, повідомляє "Європейська правда".

Келін заявив, що хоча він і не заперечує, що Росія намагається відстежувати британські підводні човни, він відкидає ідею, що така діяльність становить загрозу для Британії. Відповідаючи на запитання в ефірі програми BBC One, чи заперечує він твердження про відстеження, Келін сказав: "Ні".

"Я не збираюся це заперечувати, але мені цікаво, чи дійсно ми зацікавлені в тому, щоб стежити за всіма британськими підводними човнами з дуже старими, застарілими ядерними боєголовками... всі ці загрози надзвичайно перебільшені", – сказав він.

Потім російський посол додав, що він заперечує існування загроз для Сполученого Королівства. "Ця загроза була вигадана, абсолютно, немає ніякої загрози з боку Росії для Сполученого Королівства", – заявив російський посол.

На початку квітня газета Sunday Times опублікувала розслідування, в якому детально описувалося виявлення ймовірних російських датчиків в морях навколо Британії.

У своєму розслідуванні газета заявила, що ці пристрої, ймовірно, були встановлені з метою збору розвідувальної інформації про чотири британські підводні човни типу "Авангард", які несуть ядерні ракети.

Британські військові виявили пристрої і визнали їх потенційною загрозою національній безпеці, повідомила газета. Пристрої були охарактеризовані як частина гібридної війни, яку веде лідер Росії Владімір Путін.

Нагадаємо, наприкінці березня прем’єр Британії здійснив перший за понад 10 років візит на атомну субмарину.

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