Литва відмовила у в'їзді 10 людям через побоювання радикалізму

Литва заборонила 10 людям з країн Центральної Азії в'їзд через ймовірні зв'язки з терористичними організаціями і потенційну можливість радикалізації.

Про це заявив Даріус Яунішкіс, директор Департаменту державної безпеки, цитує LRT, передає "Європейська правда".

Яунішкіс заявив, що "є певні етнічні групи з певних країн, які схильні до радикалізації".

"Можу навести деякі цифри: близько десяти осіб отримали відмову у в'їзді до Литви або їм були анульовані дозволи на проживання, зокрема з країн Центральної Азії, тому що вони мали певні зв'язки з терористичними організаціями або були сильно схильні до радикалізації. Це люди, щодо яких у нас були докази", – сказав він.

Керівник розвідки зазначив, що в Литві існує висока ймовірність радикалізації серед мігрантів з Центральної та Південної Азії.

"Мусульманська [громада] вразлива до певних форм радикалізації, і ми не можемо виключати, що це може призвести до проблем у майбутньому", – сказав він.

Відтак, за його словами, країна повинна "серйозно переглянути міграційну політику і стежити за тим, як інтегрують цих людей, щоб вони залишалися задоволеними і не становили загрози в довгостроковій перспективі".

Торік у травні ісламіст Сулейман А. поранив ножем п'ятьох учасників мітингу антиісламського руху Pax Europa у Німеччині, а також поліцейського Рувена Л. на ринковій площі Мангейма. Пізніше 29-річний поліцейський помер від отриманих поранень.

7 квітня писали, що троє молодих людей віком від 19 до 24 років були затримані на півночі Франції за підозрою в підготовці теракту – підозрювані "надихнулись" терактами 13 листопада 2015 року.