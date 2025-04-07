У Франції запобігли теракту з використанням поясу смертника

Троє молодих людей віком від 19 до 24 років були затримані на півночі Франції за підозрою в підготовці теракту – підозрювані "надихнулись" терактами 13 листопада 2015 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Їх затримали 3 квітня на півночі країни співробітники DGSI. Після затримання поліцією двом з них були пред'явлені звинувачення і вони були ув'язнені. Третій був поміщений під судовий нагляд.

Підозрювані, родом з Лілля та Дюнкерка, планували підірвати себе в громадському місці, щоб спричинити якомога більше жертв.

Тривогу підняв родич одного з підозрюваних, занепокоєний неминучою атакою. Слідчі швидко встановили особу 19-річного юнака, який народився і проживає в Дюнкерку. Він вже був відомий правоохоронним органам.

За даними RTL, нещодавно він виставляв у соцмережах відео, на якому він з несправжньою зброєю виголошував промову, пов'язану з джихадистським рухом.

"Мій клієнт не є радикально налаштованим і не сповідує жодної джихадистської ідеології", – заявила RTL його адвокат Реда Гілачі.

Під час обшуку в його будинку було виявлено саморобний жилет, що містив петарди, з'єднані з пусковим пристроєм. Цей прототип, як виявилося, призначався як тест для виготовлення справжнього поясу смертника.

Слідчі також вилучили лист про присягу на вірність угрупованню "Ісламська держава", а також документи з переліком інгредієнтів, необхідних для виготовлення ТАТР – дуже нестабільної саморобної вибухівки, популярної серед джихадистів.

За словами джерела, розпочато судове розслідування за "участь у злочинному терористичному об'єднанні" і "нездатність запобігти злочину або правопорушенню, що завдає шкоди недоторканності особи".

Один з трьох чоловіків, якого вважають лідером, висловив у Snapchat своє бажання "втопити невірних у крові", і прославляв кількох виконавців терактів, в тому числі Хамзата Азімова, відповідального за напад з ножем, що стався в Парижі в 2018 році.

Нагадаємо, 13 листопада 2015 року дев'ять осіб вчинили напади у Парижі і Сен-Дені, убивши 130 осіб і поранивши понад 350. Розслідування в результаті виявило великий джихадистський осередок, що стоїть за цими терактами. 22 березня 2016 року цей осередок організував теракт в аеропорту і в метро Брюсселя, убивши 32 людини.

Відповідальність на себе взяла "Ісламська держава".

Розслідування справи завершилося лише у 2019 році.