Литва отказала во въезде 10 людям из-за опасений радикализма

Литва запретила 10 людям из стран Центральной Азии въезд из-за вероятных связей с террористическими организациями и потенциальной возможности радикализации.

Об этом заявил Дариус Яунишкис, директор Департамента государственной безопасности, цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Яунишкис заявил, что "есть определенные этнические группы из определенных стран, которые склонны к радикализации".

"Могу привести некоторые цифры: около десяти человек получили отказ во въезде в Литву или им были аннулированы разрешения на проживание, в частности, из стран Центральной Азии, потому что они имели определенные связи с террористическими организациями или были сильно склонны к радикализации. Это люди, в отношении которых у нас были доказательства", – сказал он.

Руководитель разведки отметил, что в Литве существует высокая вероятность радикализации среди мигрантов из Центральной и Южной Азии.

"Мусульманская община уязвима перед определенными формами радикализации, и мы не можем исключать, что это может привести к проблемам в будущем", – сказал он.

Поэтому, по его словам, страна должна "серьезно пересмотреть миграционную политику и следить за тем, как интегрируют этих людей, чтобы они... не представляли угрозы в долгосрочной перспективе".

В мае прошлого года исламист Сулейман А. ранил ножом пятерых участников митинга антиисламского движения Pax Europa в Германии, а также полицейского Рувена Л. на рыночной площади Мангейма. Позже 29-летний полицейский скончался от полученных ранений.

7 апреля писали, что трое молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет были задержаны на севере Франции по подозрению в подготовке теракта – подозреваемые "вдохновились" терактами 13 ноября 2015 года.