У Литві вандали поламали флагштоки з українськими прапорами

У литовському місті Мажейкяй, біля костелу Св. Франциска Ассізького, було повалено і поламано чотири флагштоки з українськими прапорами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

На фотографіях з місця події видно, що повалені лише флагштоки з українськими прапорами, литовські прапори лишилися на місці.

ФОТО: MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Обставини події з'ясовує поліція.

У місті встановлено відеокамери. З'ясовують, хто міг вчинити ці дії.

За такий акт вандалізму загрожує адміністративна відповідальність, повідомляє Мажейкяйський муніципалітет.

У лютому у Латвії суд засудив чоловіка до чотирьох років і шести місяців позбавлення волі за розпалювання ненависті на національному ґрунті та інші злочини, а також до пробаційного нагляду строком на один рік.

Також співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали громадянина країни, підозрюваного в публічному прославлянні Путіна та виправданні тероризму.