У Литві вандали поламали флагштоки з українськими прапорами
Новини — Понеділок, 14 квітня 2025, 15:14 —
У литовському місті Мажейкяй, біля костелу Св. Франциска Ассізького, було повалено і поламано чотири флагштоки з українськими прапорами.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.
На фотографіях з місця події видно, що повалені лише флагштоки з українськими прапорами, литовські прапори лишилися на місці.
Обставини події з'ясовує поліція.
У місті встановлено відеокамери. З'ясовують, хто міг вчинити ці дії.
За такий акт вандалізму загрожує адміністративна відповідальність, повідомляє Мажейкяйський муніципалітет.
У лютому у Латвії суд засудив чоловіка до чотирьох років і шести місяців позбавлення волі за розпалювання ненависті на національному ґрунті та інші злочини, а також до пробаційного нагляду строком на один рік.
Також співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали громадянина країни, підозрюваного в публічному прославлянні Путіна та виправданні тероризму.