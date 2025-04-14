В Литве вандалы поломали флагштоки с украинскими флагами

В литовском городе Мажейкяй, возле костела Св. Франциска Ассизского, были повалены и поломаны четыре флагштока с украинскими флагами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

На фотографиях с места происшествия видно, что повалены только флагштоки с украинскими флагами, литовские флаги остались на месте.

ФОТО: MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

В городе установлены видеокамеры. Сейчас выясняют, кто мог совершить эти действия.

За такой акт вандализма грозит административная ответственность, сообщает Мажейкяйский муниципалитет.

В феврале в Латвии суд приговорил мужчину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за разжигание ненависти на национальной почве и другие преступления, а также к пробационному надзору сроком на один год.

Также сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали гражданина страны, подозреваемого в публичном прославлении Путина и оправдании терроризма.