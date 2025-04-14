Сенатор США поділився у Києві сумнівами в інтересі Росії до припинення вогню

Продовження Росією ударів по Україні змушують сумніватися в добросовісності зацікавленості росіян у припиненні вогню, заявив сенатор від Демократичної партії Тім Кейн.

Про це він сказав на пресконференції у Києві, його слова наводить "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Кейн підкреслив, що "ніхто не заслуговує на припинення вогню на справедливих умовах більше, ніж український народ". Сенатор підтримав також намагання сприяти припиненню вогню.

"Подивимося на нещодавні дії Владіміра Путіна: це змушує мене скептично ставитися до добросовісності їхнього інтересу до припинення вогню. США хотіли б припинення вогню на справедливих умовах. Європа хоче припинення вогню на справедливих умовах. Україна заслуговує на припинення вогню на справедливих умовах", – наголосив він.

Кейн підкреслив, що, однак, події, включно з вчорашнім ударом РФ по Сумах у Вербну неділю, "змушують мене сумніватися в добросовісності зацікавленості Росії в припиненні вогню".

"Але я сподіваюся, що я помиляюся. І вони (росіяни) мають продемонструвати справжню зацікавленість у досягненні припинення вогню", – додав він.

Нагадаємо, у понеділок президент США Дональд Трамп, коментуючи пропозицію України придбати американські зенітно-ракетні комплекси Patriot, натякнув, що Володимир Зеленський "почав війну".

Трамп також заявив, що "не має нічого спільного" з війною Росії проти України.