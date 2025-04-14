Сенатор США поделился в Киеве сомнениями в интересе России к прекращению огня

Продолжение Россией ударов по Украине заставляют сомневаться в добросовестности заинтересованности россиян в прекращении огня, заявил сенатор от Демократической партии Тим Кейн.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, его слова приводит "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Кейн подчеркнул, что "никто не заслуживает прекращения огня на справедливых условиях больше, чем украинский народ". Сенатор поддержал также попытки способствовать прекращению огня.

"Посмотрим на недавние действия Владимира Путина: это заставляет меня скептически относиться к добросовестности их интереса к прекращению огня. США хотели бы прекращения огня на справедливых условиях. Европа хочет прекращения огня на справедливых условиях. Украина заслуживает прекращения огня на справедливых условиях", – подчеркнул он.

Кейн подчеркнул, что, однако, события, включая вчерашний удар РФ по Сумах в Вербное воскресенье, "заставляют меня сомневаться в добросовестности заинтересованности России в прекращении огня".

"Но я надеюсь, что я ошибаюсь. И они (россияне) должны продемонстрировать настоящую заинтересованность в достижении прекращения огня", – добавил он.

Напомним, в понедельник президент США Дональд Трамп, комментируя предложение Украины приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, намекнул, что Владимир Зеленский "начал войну".

Трамп также заявил, что "не имеет ничего общего " с войной России против Украины.