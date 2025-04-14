Ексканцлер Німеччини Шредер відмовився від боротьби за офіс у Бундестазі

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер вирішив не подавати позов до Федерального конституційного суду в суперечці за власний офіс у Бундестазі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Адвокат Шредера Міхаель Нагель повідомив, що 81-річний ексканцлер більше не буде звертатися до суду щодо збереження свого офісу в німецькому парламенті "за станом здоров'я".

Нагель підкреслив, що питання про те, чи має право Шредер на офіс у Бундестазі, залишається "відкритим і суперечливим".

Донедавна ексканцлер Німеччини міг користуватися сімома кабінетами в Бундестазі і мав п'ятьох співробітників, які отримували різну зарплату. Його наступниця Ангела Меркель також має офіс у Бундестазі.

Але навесні 2022 року німецький уряд змінив оплату офісів колишніх канцлерів і поставив її в залежність від того, чи виконують колишні політики завдання, пов'язані з їхньою посадою – наприклад займаються меценатством або виступають з промовами.

На цій підставі Шредера, який тоді працював у російських енергетичних компаніях, позбавили офісу в Бундестазі.

Колишній канцлер оскаржив це рішення в адміністративних судах. Але минулого тижня Федеральний адміністративний суд Лейпцига у третій інстанції постановив, що це питання має вирішити Конституційний суд.