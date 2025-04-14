Экс-канцлер Германии Шредер отказался от борьбы за офис в Бундестаге

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер решил не подавать иск в Федеральный конституционный суд в споре за собственный офис в Бундестаге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Адвокат Шредера Михаэль Нагель сообщил, что 81-летний экс-канцлер больше не будет обращаться в суд о сохранении своего офиса в немецком парламенте "по состоянию здоровья".

Нагель подчеркнул, что вопрос о том, имеет ли право Шредер на офис в Бундестаге, остается "открытым и противоречивым".

До недавнего времени экс-канцлер Германии мог пользоваться семью кабинетами в Бундестаге и имел пять сотрудников, которые получали разную зарплату. Его преемница Ангела Меркель также имеет офис в Бундестаге.

Но весной 2022 года немецкое правительство изменило оплату офисов бывших канцлеров и поставило ее в зависимость от того, выполняют ли бывшие политики задачи, связанные с их должностью – например занимаются ли они меценатством или выступают с речами.

На этом основании Шредера, который тогда работал в российских энергетических компаниях, лишили офиса в Бундестаге.

Бывший канцлер обжаловал это решение в административных судах. Но на прошлой неделе Федеральный административный суд Лейпцига в третьей инстанции постановил, что этот вопрос должен решить Конституционный суд.