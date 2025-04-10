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Ексканцлеру Німеччини Шредеру з третьої спроби не вдалось повернути свій офіс

Новини — Четвер, 10 квітня 2025, 19:04 — Олег Павлюк

Колишньому федеральному канцлеру Німеччини Герхарду Шредеру суд втретє відмовив у поверненні власного офісу в Бундестазі, якого його позбавили у 2022 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Позов Шредера з вимогою повернути йому офіс у Бундестазі в четвер відхилив у третій інстанції суд Лейпцига. Суд заявив, що спір є конституційним, "тому адміністративні суди не уповноважені його вирішувати".

Сам ексканцлер не був присутній на слуханнях у Лейпцигу "за станом здоровʼя", заявив його адвокат Міхаель Нагель.

Тепер Федеральний конституційний суд Німеччини у Карлсруе повинен буде роз'яснити, чи виконує Шредер зобов'язання, що випливають з його колишньої посади, і чи має він на цій підставі право на офіс.

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Перед тим колишній канцлер зазнав невдачі в судах двох попередніх інстанцій: Вищий адміністративний суд землі Берлін-Бранденбург не побачив законних підстав для надання Шредеру офісу й персоналу і відхилив як позов, так і апеляцію на рішення.

Донедавна ексканцлер Німеччини міг користуватися сімома кабінетами в Бундестазі і мав п'ятьох співробітників, які отримували різну зарплату. Його наступниця Ангела Меркель також має офіс у Бундестазі.

Але навесні 2022 року німецький уряд змінив оплату офісів колишніх канцлерів і поставив її в залежність від того, чи виконують колишні політики завдання, пов'язані з їхньою посадою – наприклад займаються меценатством або виступають з промовами.

На цій підставі Шредера, який тоді працював у російських енергетичних компаніях, і позбавили офісу в Бундестазі.

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