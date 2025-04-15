Грецька берегова охорона знайшла тіла двох жінок і врятувала понад 30 мігрантів

Грецька берегова охорона знайшла тіла двох жінок, а також понад три десятки інших мігрантів на крихітному острові Фармаконісі в Егейському морі.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані грецької берегової охорони, передає "Європейська правда".

Як зазначається, 39 мігрантів перебували на острові Фармаконісі в Егейському морі. Наразі ведеться розслідування, щоб з'ясувати, що сталося, обставини смерті двох жінок незрозумілі.

Грецьку владу поінформували, що мігранти досягли острова вдень 14 квітня, всього за 9,7 км від турецького узбережжя. Врятовані були перевезені на сусідній острів Лерос.

Скриншот: Google maps

Греція вже давно стала улюбленими пунктом для мігрантів на шляху до інших країн Європи. У 2015 році на її острови висадилися майже мільйон людей.

Минулого року близько 54 тисяч мігрантів досягли Греції, що є другим показником у Південній Європі після Італії. Переважна більшість з них прибули морем, згідно з даними Агентства ООН у справах біженців.

3 квітня тіла чотирьох мігрантів – одного хлопчика, однієї дівчинки і двох жінок – витягли з човна, що потопав біля грецького острова Лесбос, ще 23 осіб вдалося врятувати.

Як повідомлялося, Греція може втратити фінансування від Frontex, оскільки прикордонне агентство ЄС розслідує 12 відкритих справ про потенційні порушення прав людини мігрантів на її кордонах, що є найбільшою кількістю розслідувань, які ведуться щодо країн-членів.