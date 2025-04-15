Греческая береговая охрана нашла тела двух женщин и спасла более 30 мигрантов

Греческая береговая охрана нашла тела двух женщин, а также обнаружила более 30 других мигрантов на крошечном острове Фармакониси в Эгейском море.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные греческой береговой охраны, передает "Европейская правда".

Как отмечается, 39 мигрантов находились на острове Фармакониси в Эгейском море. Сейчас ведется расследование, чтобы выяснить, что произошло, обстоятельства смерти двух женщин неясны.

Греческие власти проинформировали, что мигранты достигли острова днем 14 апреля, всего в 9,7 км от турецкого побережья. Спасенные были перевезены на соседний остров Лерос.

Скриншот: Google maps

Греция уже давно стала излюбленным пунктом для мигрантов на пути в другие страны Европы. В 2015 году на ее острова высадились почти миллион человек.

В прошлом году около 54 тысяч мигрантов достигли Греции, что является вторым показателем в Южной Европе после Италии. Подавляющее большинство из них прибыли морем, согласно данным Агентства ООН по делам беженцев.

3 апреля тела четырех мигрантов – одного мальчика, одной девочки и двух женщин – были извлечены из лодки, которая тонула возле греческого острова Лесбос, еще 23 человек удалось спасти.

Как сообщалось, Греция может потерять финансирование от Frontex, поскольку пограничное агентство ЕС расследует 12 открытых дел о потенциальных нарушениях прав человека мигрантов на ее границах, что является наибольшим количеством расследований, которые ведутся в отношении стран-членов.