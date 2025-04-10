Прикордонне агентство ЄС погрожує скоротити фінансування Греції
Греція може втратити фінансування від Frontex, оскільки прикордонне агентство ЄС розслідує 12 відкритих справ про потенційні порушення прав людини мігрантів на її кордонах, що є найбільшою кількістю розслідувань, які ведуться щодо країн-членів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.
Більшість відкритих справ пов'язані з примусовим переміщенням тисяч людей грецькими міграційними службами на сухопутних і морських кордонах – практика, відома під назвою "pushbacks", яка є незаконною згідно з Конвенцією ООН про статус біженців і міжнародним правом.
Frontex заявив, що надасть Греції конкретні пропозиції для виконання – з потенційними наслідками, якщо їх проігнорують.
"Виконавчий директор Frontex очікує, що всі ці рекомендації будуть виконані. В іншому випадку він розгляне можливість скорочення або урізання фінансування", – сказав Кріс Боровскі, речник прикордонного агентства ЄС Frontex. Ці спільно фінансовані активи стосуються низки кораблів грецької берегової охорони.
У січні 2025 року Європейський суд з прав людини визнав грецьку владу винною у проведенні систематичних "виштовхувань" мігрантів і порушенні законодавства про права людини в цьому процесі. Раніше ЄС закликав Грецію розслідувати звинувачення в тому, що влада країни кидає мігрантів у морі і депортує їх.
Минулого року Греція зареєструвала понад 60 тисяч нелегальних мігрантів – майже на 50% більше, ніж у 2023 році.
Благодійні організації та правозахисні групи мігрантів неодноразово звинувачували грецьку берегову охорону та поліцію в тому, що вони незаконно перешкоджають мігрантам шукати притулку, таємно повертаючи їх у турецькі води.