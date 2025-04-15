Дуда відповів на погрози Наришкіна Польщі та країнам Балтії

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що глава російської розвідки поширює класичну дезінформацію РФ, коли погрожує Польщі і країнам Балтії.

Про це, як пише "Європейська правда", Дуда сказав у Загребі у вівторок, його цитує видання Onet.

Дуду попросили прокоментувати заяву голови Служби зовнішньої розвідки Росії Сергєя Наришкіна про те, що Росія відповість силою на напад НАТО на Російську Федерацію або Білорусь, і що країнами, які постраждають у разі такого нападу, в першу чергу будуть країни Балтії та Польща.

За словами Дуди, ця заява є прикладом "класичної російської дезінформації, характерної для радянської школи пропаганди".

"Це говорить Росія, яка передислоковує свою ядерну зброю до Білорусі, нахабно наближаючи її до кордонів НАТО і Європейського Союзу. Росія, яка поводиться агресивно щодо НАТО і переслідує свій жорстокий і кровожерливий імперіалізм, атакуючи Україну протягом останніх трьох років", – зазначив президент Польщі.

Він також підкреслив, що НАТО є суто оборонним альянсом.

"Все, що робить НАТО – це відповідь на російську агресію… НАТО ніколи ні на кого не нападав і не нападає, це альянс, який виключно підтримує безпеку", – сказав польський президент.

Як повідомлялось, Наришкін заявив, що "країни-провокатори" в особі Польщі та держав Балтії повинні розуміти, що першими постраждають унаслідок можливої агресії НАТО проти Союзної держави Росії і Білорусі.

Раніше міністри оборони країн Балтії висловлювали застереження, що швидке припинення вогню в Україні різко збільшить загрозу безпеці їхньому регіону.