Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергєй Наришкін заявив, що "країни-провокатори" в особі Польщі та держав Балтії повинні розуміти, що першими постраждають унаслідок можливої агресії НАТО проти Союзної держави Росії і Білорусі.

Про це він заявив журналістам, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Вони (поляки і балтійці – ред.) мали б зрозуміти, але поки що не розуміють, що в разі агресії з боку Північноатлантичного альянсу проти Союзної держави шкоди буде завдано, безумовно, усьому блоку НАТО, але більшою мірою першими, хто постраждають, будуть носії таких ідей серед політичних кіл Польщі та прибалтійських країн", – зазначив глава СЗР Росії.

Він звернув увагу на те, що Польща і балтійські республіки "вирізняються високою агресивністю, принаймні на словах, весь час брязкають зброєю, а Польща дійшла до того, що заявляє про свої плани встановити вздовж кордонів з Білоруссю і Калінінградською областю РФ близько 2 млн протитанкових мін і дуже хотіла б, розраховує і сподівається отримати ще й американську ядерну зброю".

"Це сумно, – резюмував Наришкін. – Вони ніяк не можуть зрозуміти, що саме нарощування військової активності біля кордонів Росії і Білорусі стало одним із чинників, однією з причин нинішньої великої, гострої і дуже небезпечної кризи на Європейському континенті".

Раніше міністри оборони країн Балтії висловлювали застереження, що швидке припинення вогню в Україні різко збільшить загрозу безпеці їхньому регіону.

Зазначимо, нова оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.