Дуда ответил на угрозы Нарышкина Польше и странам Балтии

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что глава российской разведки распространяет классическую дезинформацию РФ, когда угрожает Польше и странам Балтии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Дуда сказал в Загребе во вторник, его цитирует издание Onet.

Дуду попросили прокомментировать заявление главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Россия ответит силой на нападение НАТО на Российскую Федерацию или Беларусь, и странами, которые пострадают в случае такого нападения, в первую очередь будут страны Балтии и Польша.

По словам Дуды, это заявление является примером "классической российской дезинформации, характерной для советской школы пропаганды".

"Это говорит Россия, которая передислоцирует свое ядерное оружие в Беларусь, нагло приближая его к границам НАТО и Европейского Союза. Россия, которая ведет себя агрессивно в отношении НАТО и преследует свой жестокий и кровожадный империализм, атакуя Украину в течение последних трех лет", – отметил президент Польши.

Он также подчеркнул, что НАТО является сугубо оборонительным альянсом.

"Все, что делает НАТО – это ответ на российскую агрессию... НАТО никогда ни на кого не нападал и не нападает, это альянс, который исключительно поддерживает безопасность", – сказал польский президент.

Как сообщалось, Нарышкин заявил, что "страны-провокаторы" в лице Польши и государств Балтии должны понимать, что первыми пострадают в результате возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Беларуси.

Ранее министры обороны стран Балтии высказывали предостережения, что быстрое прекращение огня в Украине резко увеличит угрозу безопасности их региона.