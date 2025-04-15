У Франції міністерство просило замінити небілого актора в рекламі

Міністерство сільського господарства Франції зазнало критики через те, що запропонувало змінити акторів своєї реклами органічних продуктів на основі кольору шкіри.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У листах до продюсерської компанії, відповідальної за рекламу, офіс міністерки сільського господарства Франції Анни Женев'єр попросив "взяти на першу сцену кастингу білу людину".

Хоча в листах не вказана етнічна приналежність актора, якого просили замінити, слайд-шоу від продакшн-компанії містить фотографію підлітка, який не є білим.

Міністерство також попросило замінити кус-кус – страву, яка походить з Північної Африки, але надзвичайно популярна у Франції – в іншій сцені на касуле, основну страву південно-західної французької кухні.

Автори рекламного ролика, який вийде в ефір 22 травня, погодились змінити кус-кус на касуле, але відмовились змінювати процедуру кастингу.

Офіс Женев'єр у коментарі Politico не спростував звернень до продюсерської компанії, заявивши, що реклама "має на меті поговорити з кожним".

Звернення французького міністерства після того, як про них повідомили у ЗМІ, викликали неоднозначну реакцію. Джерело, дотичне до розробки ролика, сказало на умовах анонімності, що було "спантеличене і навіть почувалось незручно" під час листування з органом влади.

Як пише Politico, пропозиції офісу Анни Женевʼєр можуть підштовхнути до дискусії про те, що означає бути французом. Сучасна Франція вважається республікою, де громадянство не залежить від раси, статі та релігії, але "реальність набагато складніша", ідеться в матеріалі.