Во Франции министерство просило заменить небелого актера в рекламе

Министерство сельского хозяйства Франции подверглось критике из-за того, что предложило изменить актеров своей рекламы органических продуктов на основе цвета кожи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В письмах к продюсерской компании, ответственной за рекламу, офис министра сельского хозяйства Франции Анны Женевьер попросил "взять на первую сцену кастинга белого человека".

Хотя в письмах не указана этническая принадлежность актера, которого просили заменить, слайд-шоу от продакшн-компании содержит фотографию подростка, который не является белым.

Министерство также попросило заменить кус-кус – блюдо, которое происходит из Северной Африки, но чрезвычайно популярно во Франции – в другой сцене на касуле, основное блюдо юго-западной французской кухни.

Авторы рекламного ролика, который выйдет в эфир 22 мая, согласились изменить кус-кус на касуле, но отказались менять процедуру кастинга.

Офис Женевьер в комментарии Politico не опроверг обращений к продюсерской компании, заявив, что реклама "имеет целью поговорить с каждым".

Обращения французского министерства после того, как о них сообщили в СМИ, вызвали неоднозначную реакцию. Источник, причастный к разработке ролика, сказал на условиях анонимности, что был "озадачен и даже чувствовал себя неудобно" во время переписки с органом власти.

Как пишет Politico, предложения офиса Анны Женевьер могут подтолкнуть к дискуссии о том, что значит быть французом. Современная Франция считается республикой, где гражданство не зависит от расы, пола и религии, но "реальность гораздо сложнее", говорится в материале.