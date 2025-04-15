Администрация Трампа сняла санкции с соратника Орбана

Соединенные Штаты исключили из санкционного списка обвиняемого в коррупции приближенного к премьер-министру Венгрии Виктора Орбана Антала Рогана.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс 15 апреля, передает "Европейская правда".

По словам Брюс, о снятии санкций с Рогана сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в разговоре с венгерским коллегой, министром иностранных дел Петером Сийярто.

Рубио заявил, что дальнейшее пребывание соратника Орбана в санкционном списке "противоречит внешнеполитическим интересам США".

Также главы внешнеполитических ведомств Венгрии и США обсудили усиление американо-венгерского взаимодействия по важным вопросам и возможности для экономического сотрудничества, добавила спикер Госдепа.

Антал Роган попал в санкционный список США в январе 2025 года в соответствии с Актом Магнитского, который предусматривает привлечение к ответственности людей, виновных в серьезных нарушениях прав человека и коррупции во всем мире.

Отметим, что Антал Роган стал первым высокопоставленным чиновником Венгрии, против которого США ввели санкции.

Как писала "Европейская правда", Роган является руководителем медиаимперии правительства Венгрии, которая охватывает всю страну и распространяет провластную пропаганду.