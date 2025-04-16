У Литві допустили, що РФ може вдарити по Україні на Великдень

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що Росія може скоїти ще жорстокішу атаку по регіонах України, ніж нещодавню на Суми, у прийдешні Великодні свята.

Про це він сказав у інтерв’ю литовським ЗМІ, цитує мовник LRT, передає "Європейська правда".

Будріс назвав "варварською" російську атаку по Сумах, внаслідок якої загинуло щонайменше 35 людей, та заявив, що не сумнівається, що Москва може скоїти ще більш жорстоку і страхітливу атаку у прийдешні Великодні свята.

Водночас, на думку глави литовської дипломатії, такі дії Кремля можуть стати новою точкою відліку в мобілізації західного тиску на Росію.

"Цей тиждень – Страсний тиждень, ми дійдемо до Великодня – я не маю сумнівів, що зробить щось ще жахливіше на Великдень. Можливо, це стане переломним моментом, коли ми скажемо: гаразд, дивіться, треба посилити санкції", – сказав він.

За словами політика, трагедія в Сумах стала своєрідним поштовхом для країн Європейського Союзу до більш рішучих кроків – як у плані нових економічних обмежень проти Кремля, так і в питанні додаткової підтримки України.

Однак міністр зазначив, що поки що залишається відкритим питання, чи зможе цей імпульс перерости у реальні політичні рішення.

Водночас за його словами, якщо Європа не зможе досягти суттєвого прогресу в цих питаннях, а спротив окремих країн заблокує процес ухвалення рішень – спільнота остаточно втратить свою роль геополітичного гравця.

"Якщо ми не відкриємо переговорні блоки з Україною цього семестру, якщо ми відступимо у питанні санкцій, тоді вже не можна буде говорити про якусь геополітичну суб’єктність Європейського Союзу, не можна буде говорити, що ми маємо хоч якийсь вплив у світі", – додав він.

Нагадаємо, у понеділок, 14 квітня, американський президент Трамп, коментуючи пропозицію України придбати американські зенітно-ракетні комплекси Patriot, натякнув, що Володимир Зеленський "почав війну".

Трамп також заявив, що "не має нічого спільного" з війною Росії проти України, та стверджував, що йому сказали, нібито Росія припустилася помилки в Сумах.

Агентство Bloomberg писало, що США заявили союзникам з G7, що не підтримають заяву із засудженням російської атаки на Суми.

Читайте також аналіз "ЄП" після удару РФ по Сумах: Від покарання до примирення: що змінилося у реакції світу на воєнні злочини Росії.