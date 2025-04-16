В Литве допустили, что РФ может ударить по Украине на Пасху
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что Россия может совершить еще более жестокую атаку по регионам Украины, чем недавнюю на Сумы, в грядущие Пасхальные праздники.
Об этом он сказал в интервью литовским СМИ, цитирует вещатель LRT, передает "Европейская правда".
Будрис назвал "варварской" российскую атаку по Сумам, в результате которой погибли по меньшей мере 35 человек, и заявил, что не сомневается, что Москва может совершить еще более жестокую и ужасающую атаку в грядущие Пасхальные праздники.
В то же время, по мнению главы литовской дипломатии, такие действия Кремля могут стать новой точкой отсчета в мобилизации западного давления на Россию.
"Эта неделя – Страстная неделя, мы дойдем до Пасхи – я не сомневаюсь, что сделает что-то еще более ужасное на Пасху. Возможно, это станет переломным моментом, когда мы скажем: ладно, смотрите, надо усилить санкции", – сказал он.
По словам политика, трагедия в Сумах стала своеобразным толчком для стран Европейского Союза к более решительным шагам – как в плане новых экономических ограничений против Кремля, так и в вопросе дополнительной поддержки Украины.
Однако министр отметил, что пока остается открытым вопрос, сможет ли этот импульс перерасти в реальные политические решения.
В то же время по его словам, если Европа не сможет достичь существенного прогресса в этих вопросах, а сопротивление отдельных стран заблокирует процесс принятия решений – сообщество окончательно потеряет свою роль геополитического игрока.
"Если мы не откроем переговорные блоки с Украиной в этом семестре, если мы отступим в вопросе санкций, тогда уже нельзя будет говорить о какой-то геополитической субъектности Европейского Союза, нельзя будет говорить, что мы имеем хоть какое-то влияние в мире", – добавил он.
Напомним, 14 апреля американский президент Трамп, комментируя предложение Украины приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, намекнул, что Владимир Зеленский "начал войну".
Трамп также заявил, что "не имеет ничего общего" с войной России против Украины, и утверждал, что ему сказали, что якобы Россия допустила ошибку в Сумах.
Агентство Bloomberg писало, что США заявили союзникам из G7, что не поддержат заявление с осуждением российской атаки на Сумы.
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