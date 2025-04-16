Президенту Італії встановили кардіостимулятор

Президент Італії Серджо Маттарелла з вівторка перебуває у лікарні у зв’язку з плановою операцією та вже відновлюється після неї.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

83-річний Маттарелла вирушив до лікарні 15 квітня, завершивши заплановані на той день робочі завдання, на планову операцію зі встановлення кардіостимулятора.

Операцію провели близько 20:00 за місцевим часом, після чого президент залишився у лікарні на ніч.

Зазначають, що у нього не спостерігають ніяких симптомів і його стан стабільний.

У січні кардіостимулятор встановили 87-річній королеві Норвегії.

Нагадаємо, на початку квітня Папа Римський Франциск з’явився перед вірянами після тривалого лікування від пневмонії.