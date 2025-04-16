Президенту Італії встановили кардіостимулятор
Новини — Середа, 16 квітня 2025, 11:53 —
Президент Італії Серджо Маттарелла з вівторка перебуває у лікарні у зв’язку з плановою операцією та вже відновлюється після неї.
Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".
83-річний Маттарелла вирушив до лікарні 15 квітня, завершивши заплановані на той день робочі завдання, на планову операцію зі встановлення кардіостимулятора.
Операцію провели близько 20:00 за місцевим часом, після чого президент залишився у лікарні на ніч.
Зазначають, що у нього не спостерігають ніяких симптомів і його стан стабільний.
У січні кардіостимулятор встановили 87-річній королеві Норвегії.
Нагадаємо, на початку квітня Папа Римський Франциск з’явився перед вірянами після тривалого лікування від пневмонії.
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