Президенту Италии установили кардиостимулятор
Новости — Среда, 16 апреля 2025, 11:53 —
Президент Италии Серджо Маттарелла со вторника находится в больнице в связи с плановой операцией и уже восстанавливается после нее.
Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".
83-летний Маттарелла отправился в больницу 15 апреля, завершив запланированные на тот день рабочие задачи, на плановую операцию по установке кардиостимулятора.
Операцию провели около 20:00 по местному времени, после чего президент остался в больнице на ночь.
Отмечается, что у него не наблюдается никаких симптомов и его состояние стабильное.
В январе кардиостимулятор установили 87-летней королеве Норвегии.
Напомним, в начале апреля Папа Римский Франциск появился перед верующими после длительного лечения от пневмонии.
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