Президенту Италии установили кардиостимулятор

Президент Италии Серджо Маттарелла со вторника находится в больнице в связи с плановой операцией и уже восстанавливается после нее.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

83-летний Маттарелла отправился в больницу 15 апреля, завершив запланированные на тот день рабочие задачи, на плановую операцию по установке кардиостимулятора.

Операцию провели около 20:00 по местному времени, после чего президент остался в больнице на ночь.

Отмечается, что у него не наблюдается никаких симптомов и его состояние стабильное.

В январе кардиостимулятор установили 87-летней королеве Норвегии.

Напомним, в начале апреля Папа Римский Франциск появился перед верующими после длительного лечения от пневмонии.