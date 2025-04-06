Папа Римський несподівано з'явився перед вірянами після тривалої госпіталізації
Новини — Неділя, 6 квітня 2025, 13:52 —
Папа Римський Франциск після виписки з лікарні, де він проходив тривале лікування від пневмонії, несподівано з’явився перед вірянами, які зібрались на площі Святого Петра у Ватикані.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
У неділю, 6 квітня, Папу Франциска вивезли в колісному кріслі на площу Святого Петра під час спеціальної ювілейної меси для хворих, що стало його першою публічною появою з моменту виписки з лікарні два тижні тому.
Понтифік підняв руки, щоб помахати натовпу, який стояв і аплодував, коли його підкотили до вівтаря на площі.
"Усім доброї неділі. Дуже дякую", – сказав Папа натовпу.
88-річний Франциск, який є понтифіком з 2013 року, за останні два роки кілька разів хворів на грип та має інші проблеми зі здоров'ям. У молодості у нього розвинувся плеврит і йому видалили частину однієї з легень.
У понтифіка також є чимало хронічних недуг. Через проблеми з коліном йому доводиться пересуватися на візку, а у 2021 році йому робили операцію кишківника.
У зв’язку з цим Франциск не виключав, що добровільно піде з посади, якщо відчує, що стан здоров’я вже не дозволяє йому повноцінно виконувати свої обов’язки.