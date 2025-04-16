В Европарламенте заявили, что Венгрия стремительно движется не туда

Делегация депутатов Европейского парламента заявила, что ситуация в Венгрии "стремительно движется в неправильном направлении" из-за дальнейшего ухудшения верховенства права при правлении Виктора Орбана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание The Guardian.

Делегация евродепутатов посетила Венгрию с двухдневным визитом. Выступая на пресс-конференции в Будапеште, глава делегации, нидерландский депутат Тинеке Стрик выразила обеспокоенность "рядом тревожных событий", касающихся соблюдения страной ценностей ЕС в сфере судопроизводства, гражданского общества и равенства.

Она раскритиковала венгерские власти за недавние реформы, направленные против ЛГБТИК-сообщества, а также за более широкие проблемы.

Бывший премьер Бельгии, евродепутат Софи Вильмес говорила о растущем беспокойстве относительно плюрализма СМИ, поскольку "80% всех рыночных доходов направляются на проправительственные СМИ", а независимым журналистам отказывают в доступе к информации или к политикам.

Польский правоцентрист Михал Ваврикевич заявил, что делегация увидела "бесспорное ухудшение ситуации и даже открытое отрицание верховенства права".

Он также раскритиковал "очень агрессивный" и "грубый" подход венгерских чиновников, ведь многие государственные учреждения отклонили просьбу делегации о встрече.

Кшиштоф Шмишек из польских "Новых левых" предупредил, что ЛГБТИК-сообщество "уже сталкивается с прямыми правовыми ограничениями", а дальнейшие меры, направленные на их усиление, только "создают очень враждебную атмосферу".

Баскский политик Пернандо Баррена заявил о "дальнейшей эскалации атак на фундаментальные права людей", а также о "репрессивных" мерах, применяемых, в частности, к будапештскому прайду.

Визит делегации комитета Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) состоялся сразу после того, как венгерские законодатели проголосовали за противоречивую поправку к конституции, направленную против ЛГБТИК-сообщества.

Против принятия поправки выступали все оппозиционные партии. Кроме того, в Будапеште продолжались многотысячные протесты против нее.