В Молдове предложили дату парламентских выборов

Парламентские выборы в Молдове могут состояться 28 сентября.

Об этом сообщил спикер молдавского парламента Игорь Гросу в среду, информирует "Европейская правда".

Гросу отметил, что он и депутаты от партии власти Молдовы "Действие и солидарность" (PAS) предложили, чтобы парламентские выборы состоялись 28 сентября.

"Сегодня вместе с депутатами от PAS мы зарегистрировали проект решения, предлагающий провести парламентские выборы 28 сентября", – сообщил спикер парламента.

По его словам, предстоящие выборы станут решающими для Молдовы.

"Наша цель на этих выборах – гарантировать, что нас не свернут с пути мира и развития, что страна не вернется под контроль указаний из Кремля, и что мы сохраним суверенитет и свободу", – подытожил Гросу.

По итогам предстоящих выборов партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" рискует потерять большинство в парламенте, что может привести к реваншу пророссийских сил.

Санду предостерегала, что возможное пророссийское большинство в будущем законодательном органе будет представлять серьезные риски для планов по евроинтеграции страны.

Сейчас партия Санду лидирует в социологических опросах.