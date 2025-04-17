У Німеччині сперечаються через програму прихистку для жінок та активістів з Афганістану

Німецькі правоконсерватори ХДС/ХСС, які стали найбільшою фракцією у новому скликанні Бундестагу, критикують продовження гуманітарної програми прихистку для вразливих категорій афганців, як активісти, правозахисники і жінки.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Християнсько-демократичний союз і їхній баварський партнер ХСС критикують продовження тимчасовим урядом прийому рейсів з афганцями за програмою гуманітарного прихистку.

Німеччина створила цей механізм з 2021 року, коли Афганістан знову перейшов під контроль "Талібану", для надання захисту афганцям, які опинились у найбільшій небезпеці – зокрема, активістам, правозахисникам і жінкам, яких під владою "Талібану" позбавили більшості базових прав і можливостей.

Метою програми було приймати до 1000 осіб на місяць, фактична чисельність виявилась ще меншою. Водночас до Німеччини прибувало багато афганців за іншими механізмами. Лише за минулий рік заявки на отримання притулку в Німеччині подали близько 35 тисяч громадян Афганістану.

Поточна суперечка стосується вже запланованих рейсів за гуманітарною програмою для 2600 осіб, яким погодили надання прихистку. Ці люди очікують своєї черги на території Пакистану. Нещодавно з Ісламабаду прибув до Німеччини рейс із 138 особами на борту.

У ХДС критикують те, що міністерка закордонних справ Анналена Бербок, яка завершує роботу на посаді, продовжує виконання цієї програми – попри наростання антиімміграційних настроїв у Німеччині та плани майбутнього уряду провадити жорсткішу політику.

В МВС на критику відповіли, що усі афганці, які прибувають за гуманітарною програмою, пройшли серйозні перевірки і "безпека є найпершим пріоритетом".

Речник МЗС Крістіан Вагнер нагадав, що йдеться не про якесь спонтанне рішення, а федеральну програму, що діє вже давно у тісній співпраці зі службами безпеки. Він зазначив, що майбутнє програми визначатиме новий уряд Німеччини, але зараз тим, кому вже пообіцяли прихисток, його планують надати.

Як відомо, міграційне питання було однією з центральних тем передвиборчої кампанії у Німеччині перед достроковими виборами. Консерватори з ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини, які ведуть переговори про формування уряду, домовилися про значно суворіший підхід до міграції.

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