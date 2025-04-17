В Германии спорят из-за программы убежища для женщин и активистов из Афганистана

Немецкие правоконсерваторы ХДС/ХСС, которые стали крупнейшей фракцией в новом созыве Бундестага, критикуют продолжение гуманитарной программы убежища для уязвимых категорий афганцев, таких как активисты, правозащитники и женщины.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Христианско-демократический союз и их баварский партнер ХСС критикуют продолжение временным правительством приема рейсов с афганцами по программе гуманитарного убежища.

Германия создала этот механизм с 2021 года, когда Афганистан снова перешел под контроль "Талибана", для предоставления защиты афганцам, которые оказались в наибольшей опасности – в частности, активистам, правозащитникам и женщинам, которых под властью "Талибана" лишили большинства базовых прав и возможностей.

Целью программы было принимать до 1000 человек в месяц, фактическая численность оказалась еще меньше. В то же время в Германию прибывало много афганцев по другим механизмам. Только за прошлый год заявки на получение убежища в Германии подали около 35 тысяч граждан Афганистана.

Текущий спор касается уже запланированных рейсов по гуманитарной программе для 2600 человек, которым согласовали предоставление убежища. Эти люди ожидают своей очереди на территории Пакистана. Недавно из Исламабада прибыл в Германию рейс со 138 лицами на борту.

В ХДС критикуют то, что министр иностранных дел Анналена Бербок, которая завершает работу в должности, продолжает выполнение этой программы – несмотря на нарастание антииммиграционных настроений в Германии и планы будущего правительства проводить более жесткую политику.

В МВД на критику ответили, что все афганцы, прибывающие по гуманитарной программе, прошли серьезные проверки и "безопасность является первым приоритетом".

Представитель МИД Кристиан Вагнер напомнил, что речь идет не о каком-то спонтанном решении, а о федеральной программе, действующей уже давно в тесном сотрудничестве со службами безопасности. Он отметил, что будущее программы будет определять новое правительство Германии, но пока тем, кому уже пообещали убежище, его планируют предоставить.

Как известно, миграционный вопрос был одной из центральных тем предвыборной кампании в Германии перед досрочными выборами. Консерваторы из ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, которые ведут переговоры о формировании правительства, договорились о значительно более строгом подходе к миграции.

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