КС Литви: заборона одностатевих партнерств у Цивільному кодексі суперечить конституції

Конституційний суд Литви постановив, що передбачений Цивільним кодексом інститут партнерства суперечить конституції, оскільки в ньому вказано тільки на союз між чоловіком і жінкою, а стосунків між особами однієї статі не закріплено.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Стаття 3.229 Цивільного кодексу в тій частині, в якій згідно з нею партнерство можливе тільки між чоловіком і жінкою, суперечить (конституції – ред.), (...) конституційному принципу правової держави", – заявив голова КС Гінтарас Года.

Таким, що суперечить основному закону, визнано також положення Закону про ухвалення, набуття чинності та реалізацію Цивільного кодексу, згідно з яким норми про спільне життя без реєстрації шлюбу набирають чинності тільки з моменту набрання чинності окремого закону, що регулює порядок реєстрації партнерства.

Сейм передбачив можливість різностатевого партнерства в Цивільному кодексі ще 24 роки тому, проте досі не було ухвалено закон, який би більш детально його регулював. На думку КС, така ситуація є неприпустимою.

Тож суд вказав, що після оприлюднення рішення почнуть діяти положення XV глави третьої книги Цивільного кодексу, що регулюють спільне життя осіб, які не зареєстрували шлюб. Згідно з постановою, доти, доки законодавець не встановить порядок реєстрації партнерства, особи, які бажають узаконити такі стосунки, повинні будуть звертатися до суду.

"Водночас Конституційний суд наголосив, що можливість судів заповнювати прогалини в праві не означає, що законодавець звільнений від обов'язку в розумні строки, дотримуючись конституції, встановити відповідне правове регулювання таких відносин законом", – вказав КС.

Цю справу Конституційний суд розглядав у письмовому порядку.

Суд постановив, що законодавець зобов'язаний у розумні строки ухвалити закон, який регулює порядок реєстрації партнерства. Це є необхідною умовою для набрання чинності нормами Цивільного кодексу про спільне життя осіб без реєстрації шлюбу. Однак такий закон досі не ухвалено.

На думку КС, ситуації, коли протягом невизначеного часу не виконуються власні зобов'язання, є неприпустимими.

Суд наголосив, що положення про створення інституту партнерства було внесено до Цивільного кодексу 24 роки тому, що свідчить про те, що законодавці "необґрунтовано довго, явно перевищуючи будь-який можливий розумний термін", не ухвалюють закон про партнерство.

Говорячи про партнерство між особами однієї статі, Конституційний суд наголосив, що конституція не дозволяє законодавцю встановлювати таке правове регулювання, яке створювало б передумови для дискримінації учасників сімейних відносин за ознакою їхньої сексуальної орієнтації.

На думку суду, чинне положення Цивільного кодексу порушує закріплений в основному законі країни принцип рівності та недискримінації.

Нагадаємо, Верховний суд Великої Британії 16 квітня постановив, що юридичне визначення жінки не охоплює трансгендерних людей, поставивши крапку в тривалому судовому спорі між владою Шотландії та активістами.