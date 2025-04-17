КС Литвы: запрет однополых партнерств в Гражданском кодексе противоречит конституции

Конституционный суд Литвы постановил, что предусмотренный Гражданским кодексом институт партнерства противоречит конституции, поскольку в нем указано только на союз между мужчиной и женщиной, а отношения между лицами одного пола не закреплены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Статья 3.229 Гражданского кодекса в той части, в которой согласно ей партнерство возможно только между мужчиной и женщиной, противоречит (конституции. – Ред.), (...) конституционному принципу правового государства", – заявил председатель КС Гинтарас Года.

Противоречащим основному закону признано также положение Закона о принятии, вступлении в силу и реализации Гражданского кодекса, согласно которому нормы о совместной жизни без регистрации брака вступают в силу только с момента вступления в силу отдельного закона, регулирующего порядок регистрации партнерства.

Сейм предусмотрел возможность разнополого партнерства в Гражданском кодексе еще 24 года назад, однако до сих пор не был принят закон, который бы более детально его регулировал. По мнению КС, такая ситуация недопустима.

Поэтому суд указал, что после обнародования решения начнут действовать положения XV главы третьей книги Гражданского кодекса, регулирующие совместную жизнь лиц, которые не зарегистрировали брак. Согласно постановлению, до тех пор, пока законодатель не установит порядок регистрации партнерства, лица, желающие узаконить такие отношения, должны будут обращаться в суд.

"В то же время Конституционный суд подчеркнул, что возможность судов заполнять пробелы в праве не означает, что законодатель освобожден от обязанности в разумные сроки, соблюдая конституцию, установить соответствующее правовое регулирование таких отношений законом", – указал КС.

Это дело Конституционный суд рассматривал в письменном порядке.

Суд постановил, что законодатель обязан в разумные сроки принять закон, регулирующий порядок регистрации партнерства. Это является необходимым условием для вступления в силу норм Гражданского кодекса о совместной жизни лиц без регистрации брака. Однако такой закон до сих пор не принят.

По мнению КС, ситуации, когда в течение неопределенного времени не выполняются собственные обязательства, недопустимы.

Суд подчеркнул, что положение о создании института партнерства было внесено в Гражданский кодекс 24 года назад, что свидетельствует о том, что законодатели "необоснованно долго, явно превышая любой возможный разумный срок", не принимают закон о партнерстве.

Говоря о партнерстве между лицами одного пола, Конституционный суд подчеркнул, что конституция не позволяет законодателю устанавливать такое правовое регулирование, которое создавало бы предпосылки для дискриминации участников семейных отношений по признаку их сексуальной ориентации.

По мнению суда, действующее положение Гражданского кодекса нарушает закрепленный в основном законе страны принцип равенства и недискриминации.

Напомним, Верховный суд Великобритании 16 апреля постановил, что юридическое определение женщины не охватывает трансгендерных людей, поставив точку в длительном судебном споре между властями Шотландии и активистами.