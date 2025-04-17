ЗМІ: один із топурядовців Німеччини планує піти з політики

Віцеканцлер уряду Олафа Шольца і один з провідних політиків німецької Партії зелених Роберт Габек планує скласти свій мандат депутата Бундестагу в найближчі місяці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізнався Spiegel.

За інформацією Spiegel, Габек планує залишатися депутатом Бундестагу лише до літніх парламентських канікул, які почнуться наприкінці червня або найпізніше в липні.

За словами джерел Spiegel у Партії зелених, віцеканцлер уряду Шольца спочатку планував скласти свої депутатські повноваження після обрання Фрідріха Мерца канцлером на початку травня.

У партії водночас уже тривалий час готувались до відставки Габека після невдалих результатів на парламентських виборах наприкінці лютого і необхідності "перезавантаження" її іміджу.

Після складання мандата Габеком його місце посяде 25-річна Майра Тьорвен Врізема – студентка магістратури в Кілі. Вона була обрана на п'яте місце у списку "Зелених" у Шлезвіг-Гольштейні на виборах до Бундестагу, де Габек посів друге місце.

Поки що не зрозуміло, чим займатиметься Габек після відходу з політики. До політичної карʼєри він писав книги для дорослих і дітей, зокрема театральну п'єсу.

Тим часом співлідерка "Зелених" і міністерка закордонних справ уряду Шольца Анналена Бербок найближчим часом може зайняти ротаційну посаду голови Генеральної асамблеї ООН на один рік.

Перед тим вона відмовилась очолити парламентську групу Партії зелених у Бундестазі.