Глава МЗС Німеччини може стати наступною головою Генасамблеї ООН

Уряд Німеччини хоче висунути чинну міністерку закордонних справ Анналену Бербок на ротаційну посаду голови Генеральної асамблеї ООН.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Очікується, що німецький федеральний уряд висуне Бербок кандидатом від Німеччини на посаду голови Генеральної асамблеї ООН на сесії 2025/26 року.

Глава МЗС Німеччини, яка має незабаром втратити посаду через відсутність своєї Партії зелених у майбутній коаліції, раніше відмовилась від керівництва парламентською фракцією з особистих причин.

Тоді Бербок пояснила, що "після багатьох років роботи на високій швидкості" хотіла б узяти перерву і вирішити, "що цей момент означає для мене і моєї сім'ї".

Голову Генеральної асамблеї ООН обирають держави-члени Генасамблеї на щорічній основі. Керівник ГА є посадовою особою Генеральної асамблеї, що головує на засіданнях і відповідає за їхній порядок денний.

44-річна Анналена Бербок бере участь в активній політиці з 2008 року.

У листопаді Бербок та її чоловік Даніель Холефляйш оголосили про своє розлучення. Вони обоє хочуть продовжувати піклуватися про своїх двох доньок, яким зараз 9 і 13 років, разом.