СМИ: один из топ-чиновников Германии планирует уйти из политики

Вице-канцлер правительства Олафа Шольца и один из ведущих политиков немецкой Партии зеленых Роберт Габек планирует сложить свой мандат депутата Бундестага в ближайшие месяцы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнал Spiegel.

По информации Spiegel, Габек планирует оставаться депутатом Бундестага только до летних парламентских каникул, которые начнутся в конце июня или самое позднее в июле.

По словам источников Spiegel в Партии зеленых, вице-канцлер правительства Шольца сначала планировал сложить свои депутатские полномочия после избрания Фридриха Мерца канцлером в начале мая.

В партии в то же время уже длительное время готовились к отставке Габека после неудачных результатов на парламентских выборах в конце февраля и необходимости "перезагрузки" ее имиджа.

После сложения мандата Габеком его место займет 25-летняя Майра Тёрвен Вризема – студентка магистратуры в Киле. Она была избрана на пятое место в списке "Зеленых" в Шлезвиг-Гольштейне на выборах в Бундестаг, где Габек занял второе место.

Пока не ясно, чем будет заниматься Хабек после ухода из политики. До политической карьеры он писал книги для взрослых и детей, в том числе театральную пьесу.

Тем временем солидерка "Зеленых" и министр иностранных дел правительства Шольца Анналена Бербок в ближайшее время может занять ротационную должность председателя Генеральной ассамблеи ООН на один год.

Перед тем она отказалась возглавить парламентскую группу Партии зеленых в Бундестаге.