Проукраїнський конгресмен-республіканець прибув в Україну з неоголошеним візитом

Член Палати представників США від Республіканської партії та співголова конгресового Українського кокусу Браян Фіцпатрік прибув з неанонсованим візитом в Україну.

Це стало відомо з посту президента Володимира Зеленського на Х, пише "Європейська правда".

Зеленський розповів, що обговорив із Фіцпатріком "зусилля для встановлення достойного і тривалого миру, американська пропозиція щодо повного й безумовного припинення вогню та гарантії безпеки для України".

"Браян Фіцпатрік запланував поїздку на фронт, щоб зустрітися з нашими воїнами. Це дуже цінно. Дякуємо за підтримку!" – додав Зеленський.

I had a meeting with U.S. Congressman and Co-Chair of the Congressional Ukraine Caucus @RepBrianFitz. The key topics discussed were efforts to establish a dignified and lasting peace, the U.S. proposal for a full and unconditional ceasefire, and security guarantees for Ukraine.… pic.twitter.com/Ope7FN7W1H