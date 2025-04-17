Проукраїнський конгресмен-республіканець прибув в Україну з неоголошеним візитом

Член Палати представників США від Республіканської партії та співголова конгресового Українського кокусу Браян Фіцпатрік прибув з неанонсованим візитом в Україну.

Це стало відомо з посту президента Володимира Зеленського на Х, пише "Європейська правда".

Зеленський розповів, що обговорив із Фіцпатріком "зусилля для встановлення достойного і тривалого миру, американська пропозиція щодо повного й безумовного припинення вогню та гарантії безпеки для України".

"Браян Фіцпатрік запланував поїздку на фронт, щоб зустрітися з нашими воїнами. Це дуже цінно. Дякуємо за підтримку!" – додав Зеленський.

I had a meeting with U.S. Congressman and Co-Chair of the Congressional Ukraine Caucus @RepBrianFitz. The key topics discussed were efforts to establish a dignified and lasting peace, the U.S. proposal for a full and unconditional ceasefire, and security guarantees for Ukraine.… pic.twitter.com/Ope7FN7W1H – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 17, 2025

Сам конгресмен не повідомляв про візиту в Україну та в останні дні не анонсував таких планів. У відео, опублікованому пресслужбою Зеленського, він зазначив, що відвідав Київ після поїздки до Туреччини та Польщі.

Минулого місяця Фіцпатрік спільно з колегами представив проєкт двопартійної резолюції, яка закріплює позицію США на невизнання претензій РФ щодо окупованих нею суверенних українських територій.

Він також був одним із небагатьох республіканських конгресменів, які публічно підтримали Зеленського після того, як Дональд Трамп назвав його "диктатором без виборів".