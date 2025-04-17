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Проукраинский конгрессмен-республиканец прибыл в Украину с необъявленным визитом

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Новости — Четверг, 17 апреля 2025, 20:30 — Олег Павлюк

Член Палаты представителей США от Республиканской партии и сопредседатель конгрессового Украинского кокуса Брайан Фицпатрик прибыл с неанонсированным визитом в Украину.

Это стало известно из поста президента Владимира Зеленского на Х, пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что обсудил с Фицпатриком "усилия для установления достойного и длительного мира, американское предложение по полному и безусловному прекращению огня и гарантии безопасности для Украины".

"Брайан Фицпатрик запланировал поездку на фронт, чтобы встретиться с нашими воинами. Это очень ценно. Спасибо за поддержку!" – добавил Зеленский.

Сам конгрессмен не сообщал о визите в Украину и в последние дни не анонсировал таких планов. В видео, опубликованном пресс-службой Зеленского, он отметил, что посетил Киев после поездки в Турцию и Польшу.

В прошлом месяце Фицпатрик совместно с коллегами представил проект двухпартийной резолюции, которая закрепляет позицию США на непризнание претензий РФ в отношении оккупированных ею суверенных украинских территорий.

Он также был одним из немногих республиканских конгрессменов, которые публично поддержали Зеленского после того, как Дональд Трамп назвал его "диктатором без выборов".

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США Зеленский
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