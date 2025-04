Проукраинский конгрессмен-республиканец прибыл в Украину с необъявленным визитом

Член Палаты представителей США от Республиканской партии и сопредседатель конгрессового Украинского кокуса Брайан Фицпатрик прибыл с неанонсированным визитом в Украину.

Это стало известно из поста президента Владимира Зеленского на Х, пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что обсудил с Фицпатриком "усилия для установления достойного и длительного мира, американское предложение по полному и безусловному прекращению огня и гарантии безопасности для Украины".

"Брайан Фицпатрик запланировал поездку на фронт, чтобы встретиться с нашими воинами. Это очень ценно. Спасибо за поддержку!" – добавил Зеленский.

I had a meeting with U.S. Congressman and Co-Chair of the Congressional Ukraine Caucus @RepBrianFitz. The key topics discussed were efforts to establish a dignified and lasting peace, the U.S. proposal for a full and unconditional ceasefire, and security guarantees for Ukraine.… pic.twitter.com/Ope7FN7W1H