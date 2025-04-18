Как может измениться торговля Украины с Евросоюзом уже в ближайшие месяцы

Уже вскоре условия торговли Украины и ЕС должны измениться.

В 2022 году, на фоне полномасштабной российской агрессии, Европейский Союз принял несколько решений, которые обеспечили стремительное, однако преимущественно временное углубление экономической интеграции Украины с ЕС.

В июне 2025 года завершается действие автономных торговых мер. Европейская комиссия не планирует их продолжать, зато планирует предложить Украине определенную замену.

О том, как это повлияет на экспорт Украины в ЕС и какие возможны сценарии, читайте в статье Вероники Мовчан из Института экономических исследований и политических консультаций Экспорт с ограничениями: что будет означать для Украины отказ ЕС от "военных льгот" в торговле. Далее – краткое ее изложение.

Введенные в июне 2022 года, автономные торговые меры (autonomous trade measures, ATMs) отменили четыре группы тарифных ограничений, которые касались доступа украинских товаров на рынок ЕС – почти пятая часть украинского экспорта в Евросоюз.

Пусть и временно, но доступ на рынок ЕС стал беспошлинным для всех без исключения товаров.

И вскоре это стало политической проблемой для Украины.

Стремительный рост экспорта в ЕС достаточно быстро привел к реакции. Что в определенной степени подорвало идею беспошлинной торговли, заложенную в ATMs.

В апреле 2023 года Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили ввоз широкого спектра аграрных товаров из Украины на свои рынки. Причем досталось даже тем, на которые уже давно действовала нулевая пошлина. И на которые ATMs не распространялись.

Этот запрет был краткосрочный, и через несколько недель сменился превентивными защитными мерами Европейской комиссии, которые запретили поставки четырех товаров (пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника) происхождением из Украины на эти рынки плюс Румынию.

Политические баталии по ATMs с каждым годом становились все горячее.

И это делает их продолжение почти токсичным для отношений Украины с ЕС. Поэтому неудивительно, что Европейская комиссия объявила об их завершении.

Другой вопрос – что может прийти на смену ATMs?

Вместо ежегодного продления торговых преференций можно вернуться к торговым отношениям в рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ).

Однако если ничего не менять и вернуться к условиям, которые действовали до начала ATMs, это будет довольно больно для Украины.

Другой, значительно более привлекательный вариант – это пересмотр тарифного расписания в рамках УВЗСТ в соответствии со статьей 29 Соглашения об ассоциации.

Консультации по этому вопросу Украина инициировала в 2021 году, через пять лет после начала временного применения УВЗСТ. Однако война и ATMs отвлекли внимание от этих консультаций.

Но каким может быть новый уровень тарифных квот, которые являются ключевым элементом переговоров в рамках статьи 29.

Для Украины, конечно же, идеальным был бы вариант полной отмены тарифных квот.

Но более вероятным сценарием будут договоренности об установлении новых уровней тарифных квот для очень чувствительных товаров.

Лучшим вариантом представляется установление новых тарифных квот на уровне, близком к тому, что сформировался в 2022-2024 годах.

Этот сценарий позволяет сохранить статус-кво по поддержке Украины и устанавливает понятные границы беспошлинного экспорта до того, как членство Украины в ЕС вернет ей полный доступ на рынок.

При этом есть целый спектр других промежуточных сценариев, все из которых находятся в промежутке между возвращением к базовым тарифным квотам УВЗСТ и полным отказом от тарифных квот.

И сейчас переговоры между Украиной и ЕС должны определить, каким будет результат.

Подробнее – в материале Вероники Мовчан Экспорт с ограничениями: что будет означать для Украины отказ ЕС от "военных льгот" в торговле.