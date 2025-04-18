ЗМІ: ЄС розглядає можливість обмежити експорт до США у разі невдачі торгових переговорів

Європейський Союз працює над пропозицією щодо запровадження обмежень на деякий експорт до США як можливу тактику у відповідь у межах масштабної торгової війни.

Про це агентству Bloomberg повідомили поінформовані співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами обізнаних співрозмовників, ці обмеження розглядаються як засіб стримування та будуть використані лише у випадку, якщо переговори зі США не дадуть задовільного результату.

Обмеження на експорт – лише один із кількох варіантів, які розглядає ЄС, кажуть співрозмовники. Серед інших можливостей – нові списки тарифів та обмеження на участь американських компаній у державних закупівлях.

Вони не уточнили, які саме обмеження розглядаються та на які сектори чи продукти вони можуть поширюватися.

Як зазначив один зі співрозмовників, будь-яка подальша ескалація понад наявні тарифи може вимагати політичного рішення від урядів країн-членів ЄС перед розробкою додаткових планів.

Варто зазначити, що 9 квітня Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.

17 квітня Трампа відвідала італійська прем’єр-міністерка Джоржа Мелоні. Як писали, перед візитом до США вона зідзвонилась із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Мелоні раніше висловлювала переконання, що європейські держави, які зазнали впливу тарифів США, мають домагатись їхнього скасування шляхом переговорів, а не запроваджувати тарифи у відповідь.