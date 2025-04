Американські військові знищили єменський нафтовий порт Рас-Іса

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило про нанесення ударів по єменському нафтовому порту Рас-Іса і його знищення.

Про це CENTCOM написало в Х, передає "Європейська правда".

Як заявили американські військові, хусити "продовжують отримувати економічну та військову вигоду від країн і компаній, які надають матеріальну підтримку визнаній іноземній терористичній організації".

"Хусити, яких підтримує Іран, використовують пальне для підтримки своїх військових операцій, як засіб контролю, а також отримують економічну вигоду шляхом привласнення прибутків від імпорту. Це пальне повинне легально постачатися народу Ємену", – йдеться у заяві.

Центральне командування Збройних сил США зазначило, що попри офіційне визнання хуситів іноземною терористичною організацією, яке набрало чинності 5 квітня, судна продовжують постачати пальне через порт Рас-Іса.

Відтак американські Збройні сили США "вжили заходів для ліквідації цього джерела пального для Хуситів, яких підтримує Іран, і для позбавлення їх незаконних доходів, що фінансують терор у регіоні вже понад 10 років".

"Метою цих ударів було послабити економічне джерело сили Хуситів, які продовжують експлуатувати та приносити страждання своїм співвітчизникам. Ці удари не мали на меті завдати шкоди народу Ємену, який має повне право скинути ярмо хуситського гніту та жити в мирі", – додали у заяві.

У мережі ширяться відео удару по порту.

Additional footage of the Houthi-controlled Ras Isa Fuel Port burning after the most recent batch of U.S. strikes targeted the critical capability of the Houthis to beggar their efforts in the region. pic.twitter.com/H9nFaoNjXP