Американские военные уничтожили йеменский нефтяной порт Рас-Иса

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса и его уничтожении.

Об этом CENTCOM написало в Х, передает "Европейская правда".

Как заявили американские военные, хуситы "продолжают получать экономическую и военную выгоду от стран и компаний, которые оказывают материальную поддержку признанной иностранной террористической организации".

"Хуситы, которых поддерживает Иран, используют топливо для поддержки своих военных операций, как средство контроля, а также получают экономическую выгоду путем присвоения доходов от импорта. Это топливо должно легально поставляться народу Йемена", – говорится в заявлении.

Центральное командование Вооруженных сил США отметило, что несмотря на официальное признание хуситов иностранной террористической организацией, которое вступило в силу 5 апреля, суда продолжают поставлять топливо через порт Рас-Иса.

Поэтому американские Вооруженные силы США "приняли меры для ликвидации этого источника топлива для хуситов, которых поддерживает Иран, и для лишения их незаконных доходов, финансирующих террор в регионе уже более 10 лет".

"Целью этих ударов было ослабить экономический источник силы хуситов, которые продолжают эксплуатировать и приносить страдания своим соотечественникам. Эти удары не имели целью нанести вред народу Йемена, который имеет полное право сбросить иго хуситского гнета и жить в мире", – добавили в заявлении.

В сети распространяются видео удара по порту.

Additional footage of the Houthi-controlled Ras Isa Fuel Port burning after the most recent batch of U.S. strikes targeted the critical capability of the Houthis to beggar their efforts in the region. pic.twitter.com/H9nFaoNjXP