Президентка Молдови за пів року ще не вирішила, чи приймати вірчі грамоти посла РФ

Президентка Молдови Мая Санду сказала, що найближчими тижнями вирішить, приймати чи ні вірчі грамоти посла Росії Олега Озерова, який приступив до своїх обов'язків ще на початку жовтня минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Президентка пояснила, чому з жовтня минулого року так і не прийняла вірчі грамоти російського посла Олега Озерова.

"На жаль, Росія сама створює ці проблеми, і щоразу вчиняє дії, що завдають шкоди нормальним відносинам. Я говорю про всі заяви Москви, позбавлені поваги до територіальної цілісності та суверенітету Молдови", – сказала Санду.

"У нас склалося враження, що Росія робить це навмисно, щоб ще більше нашкодити відносинам між нашими країнами. Я не погодилася прийняти вірчі грамоти, оскільки вони вчинили багато недружніх дій щодо нашої країни. Ми проаналізуємо це надалі і подивимося. Зрозуміло, що не посол створює ці проблеми, це політика Росії. Найближчими тижнями ми вирішимо, як вчинимо", – сказала Санду.

На запитання, чому Молдова не розірвала договір про дружні відносини між країнами, продовжений ще до початку війни в Україні, Санду сказала, що це не найпріоритетніший захід.

"Що ми будемо робити з цими договорами? Ми хочемо підтримувати хороші відносини, зокрема з Росією, я це не раз говорила. Але ми хочемо хороших відносин із Росією, яка дотримується міжнародного права, взятих на себе в підписаних договорах зобов'язань, неагресивною Росією", – сказала Санду.

Вона зазначила, що важливіше зміцнювати наявні партнерства з дружніми Молдові країнами, які допоможуть забезпечити країні стійкість до ризиків і безпеку громадян.

Як відомо, Міністерство закордонних справ Молдови 31 березня оголосило про вислання з країни трьох працівників посольства Росії.

Росія у відповідь видворила трьох молдовських дипломатів.