Президент Молдовы за полгода еще не решила, принимать ли верительные грамоты посла РФ

Президент Молдовы Майя Санду сказала, что в ближайшие недели решит, принимать или нет верительные грамоты посла России Олега Озерова, который приступил к своим обязанностям еще в начале октября прошлого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Президент объяснила, почему с октября прошлого года так и не приняла верительные грамоты российского посла Олега Озерова.

"К сожалению, Россия сама создает эти проблемы, и каждый раз совершает действия, наносящие вред нормальным отношениям. Я говорю обо всех заявлениях Москвы, лишенных уважения к территориальной целостности и суверенитету Молдовы", – сказала Санду.

"У нас сложилось впечатление, что Россия делает это намеренно, чтобы еще больше навредить отношениям между нашими странами. Я не согласилась принять верительные грамоты, поскольку они совершили много недружественных действий в отношении нашей страны. Мы проанализируем это в дальнейшем и посмотрим. Понятно, что не посол создает эти проблемы, это политика России. В ближайшие недели мы решим, как поступим", – сказала Санду.

На вопрос, почему Молдова не разорвала договор о дружеских отношениях между странами, продленный еще до начала войны в Украине, Санду сказала, что это не самая приоритетная мера.

"Что мы будем делать с этими договорами? Мы хотим поддерживать хорошие отношения, в том числе с Россией, я это не раз говорила. Но мы хотим хороших отношений с Россией, которая придерживается международного права, взятых на себя в подписанных договорах обязательств, неагрессивной Россией", – сказала Санду.

Она отметила, что важнее укреплять существующие партнерства с дружественными Молдове странами, которые помогут обеспечить стране устойчивость к рискам и безопасность граждан.

Как известно, Министерство иностранных дел Молдовы 31 марта объявило о высылке из страны трех работников посольства России.

Россия в ответ выдворила трех молдовских дипломатов.