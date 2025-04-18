ЗМІ: США виведуть 600 військових з Сирії, залишивши менше тисячі

США виведуть близько 600 військовослужбовців із Сирії, залишивши менше 1000 для співпраці з курдськими союзниками у боротьбі з угрупованням "Ісламська держава".

Про це заявив AP у четвер американський посадовець, передає "Європейська правда".

Американські війська мають вирішальне значення не тільки в операціях проти "Ісламської держави", але і як буфер для курдських сил проти Туреччини, яка вважає їх пов'язаними з терористичними угрупованнями.

Президент Дональд Трамп намагався вивести всі війська з Сирії під час свого першого терміну, але він зустрів опір з боку Пентагону, оскільки це було розцінено як відмова від союзників, що призвело до відставки колишнього міністра оборони Джима Меттіса.

Виведення 600 військовослужбовців поверне рівень сил до того, яким він був протягом багатьох років, після того, як США та їхні союзники провели багаторічну кампанію з перемоги над ІДІЛ.

США утримували близько 900 військових у Сирії, щоб не допустити повторного закріплення бойовиків ІДІЛ, а також для запобігання торгівлі зброєю на півдні Сирії з боку підтримуваних Іраном бойовиків, які переправляють її через південну Сирію.

Кількість американських військовослужбовців була збільшена до понад 2 тисяч після атак ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року, коли підтримувані Іраном бойовики націлилися на американські війська та інтереси в регіоні у відповідь на бомбардування Ізраїлем Гази.

У грудні 2024 року президент Сирії Башар Асад втік з країни. За місяці, що минули з того часу, сирійці, переміщені внаслідок більш ніж десятирічної війни, повернулися додому, але країна залишається нестабільною.

Ізраїль завдав ударів по сирійських військових об'єктах, є певні ознаки того, що угруповання "Ісламська держава" намагається відновити свою діяльність, а підтримувані Іраном бойовики в Сирії залишаються загрозою для інтересів США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп припустив, що Іран затягує укладання нової угоди про ядерну зброю, та пригрозив йому відповіддю.