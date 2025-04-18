СМИ: США выведут 600 военных из Сирии, оставят меньше тысячи

США выведут около 600 военнослужащих из Сирии, оставив менее 1000 для сотрудничества с курдскими союзниками в борьбе с группировкой "Исламское государство".

Об этом заявил AP в четверг американский чиновник, передает "Европейская правда".

Американские войска имеют решающее значение не только в операциях против "Исламского государства", но и как буфер для курдских сил против Турции, которая считает их связанными с террористическими группировками.

Президент Дональд Трамп пытался вывести все войска из Сирии во время своего первого срока, но он встретил сопротивление со стороны Пентагона, поскольку это было расценено как отказ от союзников, что привело к отставке бывшего министра обороны Джима Мэттиса.

Вывод 600 военнослужащих вернет уровень сил к тому, каким он был в течение многих лет, после того, как США и их союзники провели многолетнюю кампанию, завершившуюся победой над ИГИЛ.

США сохраняли около 900 военных в Сирии, чтобы не допустить повторного закрепления боевиков ИГИЛ, а также для предотвращения торговли оружием на юге Сирии со стороны поддерживаемых Ираном боевиков, которые переправляют его через южную Сирию.

Количество американских военнослужащих было увеличено до более 2 тысяч после атак ХАМАС в Израиле 7 октября 2023 года, когда поддерживаемые Ираном боевики нацелились на американские войска и интересы в регионе в ответ на бомбардировку Израилем Газы.

В декабре 2024 года президент Сирии Башар Асад бежал из страны. За прошедшие с тех пор месяцы сирийцы, перемещенные в результате более чем десятилетней войны, вернулись домой, но страна остается нестабильной.

Израиль нанес удары по сирийским военным объектам, есть определенные признаки того, что группировка "Исламское государство" пытается возобновить свою деятельность, а поддерживаемые Ираном боевики в Сирии остаются угрозой для интересов США.

Напомним, президент США Дональд Трамп предположил, что Иран затягивает заключение нового соглашения о ядерном оружии, и пригрозил ему ответом.