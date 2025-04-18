ЗМІ: Фінляндія почала приховувати свій експорт зброї

Міністерство оборони Фінляндії з 2021 року почало приховувати експортні ліцензії на оборонне обладнання через зміни в безпековій ситуації.

Про це йдеться у розслідуванні телерадіокомпанії Yle.

За даними Міноборони, шифрування було зроблено на прохання експортера або одержувача продукції. За інформацією Yle, однією зі сторін, яка вимагала шифрування, є держава Ізраїль.

Міністерство оборони виправдовує свою більш засекречену політику тим, що змінилася глобальна ситуація і якість фінського оборонного обладнання.

У зашифрованих експортних ліцензіях прихована інформація про експортера продукції, кінцевого споживача та саму військову техніку. Тому з експортних ліцензій неможливо визначити, яку зброю і кому продають фінські торговці зброєю.

Ця зміна є суттєвою. У Фінляндії всі без винятку дозволи на передачу та експорт оборонного обладнання були публічною інформацією.

Шифрування експортних ліцензій розпочалося за часів уряду прем'єр-міністра Санни Марін. Перша зашифрована ліцензія на експорт оборонного обладнання була видана в червні 2021 року Ізраїлю.

За даними Yle, дозвіл на експорт подала компанія Sensofusion з Вантаа, яка виробляє системи захисту від безпілотників. У Sensofusion не захотіли коментувати це питання для Yle.

Міністерство оборони виправдовує приховування дозволів на експорт оборонного обладнання статтями 2 і 20 розділу 24 Закону про свободу інформації.

Згідно зі статтею 2 Закону, офіційні документи повинні зберігатися в таємниці, серед іншого, "якщо розголошення інформації про них може завдати шкоди або збитків міжнародним відносинам Фінляндії або умовам участі в міжнародному співробітництві".

Згідно зі статтею 20 Закону, документи є конфіденційними, якщо вони "містять інформацію, яка є приватною комерційною таємницею" або "якщо розкриття інформації завдасть економічної шкоди суб'єкту господарювання, а інформація не має відношення до захисту здоров'я споживачів, навколишнього середовища або захисту прав тих, хто постраждав від діяльності".

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо раніше заявив, що країна планує вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, а також збільшить свої загальні витрати на оборону в найближчі роки.