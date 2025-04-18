СМИ: Финляндия начала скрывать свой экспорт оружия

Министерство обороны Финляндии с 2021 года начало скрывать экспортные лицензии на оборонное оборудование из-за изменений в ситуации с безопасностью.

Об этом говорится в расследовании телерадиокомпании Yle.

По данным Минобороны, шифрование было сделано по просьбе экспортера или получателя продукции. По информации Yle, одной из сторон, которая требовала шифрования, является государство Израиль.

Министерство обороны оправдывает свою более засекреченную политику тем, что изменилась глобальная ситуация и качество финского оборонного оборудования.

В зашифрованных экспортных лицензиях скрыта информация об экспортере продукции, конечном потребителе и самой военной технике. Поэтому по экспортным лицензиям невозможно определить, какое оружие и кому продают финские торговцы оружием.

Это изменение является существенным. В Финляндии все без исключения разрешения на передачу и экспорт оборонного оборудования были публичной информацией.

Шифрование экспортных лицензий началось во времена правительства премьер-министра Санны Марин. Первая зашифрованная лицензия на экспорт оборонного оборудования была выдана в июне 2021 года Израилю.

По данным Yle, разрешение на экспорт подала компания Sensofusion из Вантаа, которая производит системы защиты от беспилотников. В Sensofusion не захотели комментировать этот вопрос для Yle.

Министерство обороны оправдывает сокрытие разрешений на экспорт оборонного оборудования статьями 2 и 20 раздела 24 Закона о свободе информации.

Согласно статье 2 Закона, официальные документы должны храниться в тайне, среди прочего, "если разглашение информации о них может нанести ущерб или убытки международным отношениям Финляндии или условиям участия в международном сотрудничестве".

Согласно статье 20 Закона, документы являются конфиденциальными, если они "содержат информацию, которая является частной коммерческой тайной" или "если раскрытие информации нанесет экономический ущерб субъекту хозяйствования, а информация не имеет отношения к защите здоровья потребителей, окружающей среды или защите прав тех, кто пострадал от деятельности".

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ранее заявил, что страна планирует выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, а также увеличит свои общие расходы на оборону в ближайшие годы.