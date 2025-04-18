Лідер коаліційної партії Нідерландів остаточно йде з політики за станом здоровʼя

Засновник та очільник партії "Новий суспільний договір" (NSC), яка входить до нинішньої урядової коаліції Нідерландів, Пітер Омтцигт оголосив про остаточний відхід від політики.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у відеозверненні, поширеному у соцмережах.

За словами Омтцигта, він потерпає від хронічного вигорання, і "справжнє одужання… просто неможливе в умовах нинішньої бурхливої політики в Гаазі".

"Саме тому я вперше вирішив поставити свою сім'ю та власне здоров'я на перше місце", – зазначив політик.

Минулого року Пітер Омтцигт уже брав лікарняний на два місяці через вигорання, під час якого його обовʼязки лідера "Нового суспільного договору" виконувала депутатка Ніколієн ван Вронховен. Очікується, що вона зараз також займе посаду тимчасового керівника партії.

NSC є однією з чотирьох політичних партій у нинішній правлячій коаліції Нідерландів, яка досягла високих результатів на перших для себе виборах у листопаді 2024 року, отримавши 20 зі 150 місць у нижній палаті парламенту.

Формування чотирипартійної коаліції, в якій більшість має ультраправа Партія свободи Герта Вілдерса, супроводжувалась емоційними суперечками – через які зрештою лідери партій домовились не входити до майбутнього коаліційного уряду, призначивши премʼєром технократа Діка Схоофа.

Але між Омтцигтом і Вілдерсом і далі спалахували конфлікти через висловлювання лідера ультраправих щодо шукачів притулку, мусульман та верховенства права – питань, на яких NSC будував свою виборчу кампанію.

Ці питання, і насамперед ситуація довкола міграційної політики, навіть поставили уряд Схоофа на межу розпаду восени 2024 року.