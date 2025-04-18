Лидер коалиционной партии Нидерландов окончательно уходит из политики по состоянию здоровья

Основатель и глава партии "Новый общественный договор" (NSC), которая входит в нынешнюю правительственную коалицию Нидерландов, Питер Омтцигт объявил об окончательном уходе из политики.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в видеообращении, распространенном в соцсетях.

По словам Омтцигта, он страдает от хронического выгорания, и "настоящее выздоровление... просто невозможно в условиях нынешней бурной политики в Гааге".

"Именно поэтому я впервые решил поставить свою семью и собственное здоровье на первое место", – отметил политик.

В прошлом году Питер Омтцигт уже брал больничный на два месяца из-за выгорания, во время которого его обязанности лидера "Нового общественного договора" исполняла депутат Николиен ван Вронховен. Ожидается, что она сейчас также займет должность временного руководителя партии.

NSC является одной из четырех политических партий в нынешней правящей коалиции Нидерландов, которая достигла высоких результатов на первых для себя выборах в ноябре 2024 года, получив 20 из 150 мест в нижней палате парламента.

Формирование четырехпартийной коалиции, в которой большинство имеет ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса, сопровождалось эмоциональными спорами – из-за которых в конце концов лидеры партий договорились не входить в будущее коалиционное правительство, назначив премьером технократа Дика Схоофа.

Но между Омтцигтом и Вилдерсом продолжали вспыхивать конфликты из-за высказываний лидера ультраправых относительно искателей убежища, мусульман и верховенства права – вопросов, на которых NSC строил свою избирательную кампанию.

Эти вопросы, и прежде всего ситуация вокруг миграционной политики, даже поставили правительство Схоофа на грань распада осенью 2024 года.