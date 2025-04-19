У Німеччині двоє людей отримали поранення внаслідок нападу з ножем біля супермаркету

В німецькому місті Рохліц, що у федеральній землі Саксонія, стався напад з ножем біля одного із супермаркетів, внаслідок якого двоє осіб були поранені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно із заявою поліції, підозрюваний перебував поруч із входом, а потім напав із засідки на 59-річну жінку, яка виходила з супермаркету, і вдарив її ножем.

На допомогу жінці вибіг 18-річний працівник сусіднього магазину, який також був поранений нападником.

Злочинця утримували перехожі, поки на місце події не прибула поліція.

Підозрюваний чинив шалений опір під час затримання і накинувся на поліцейських.

Обох постраждалих доправили в лікарню для надання медичної допомоги. Їхній стан не загрожує життю.

Підозрюваному раніше було заборонено відвідувати супермаркет.

Поліція почала розслідування нападу, а ймовірний злочинець перебуває під вартою.

Нагадаємо, у лютому поблизу Парижа поліцейські застрелили чоловіка, який накинувся на них з ножами.

Перед тим швейцарська поліція заарештувала 28-річного австралійця, якого підозрюють у завданні ножових поранень 41-річному чоловікові в магазині в центрі Цюриха.