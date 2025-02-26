Поблизу Парижа поліцейські застрелили чоловіка, який накинувся на них з ножами

Чоловік з ножами, який "кинувся" на наряд поліції, "не сказавши ні слова", був убитий поліцією цієї середи вранці в Дюньї (департамент Сена-Сен-Дені).

Про це повідомили AFP в паризькому управлінні поліції, передає "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Один з офіцерів спочатку застосував "електричний пістолет", але безрезультатно, уточнили в штаб-квартирі поліції.

Потім інший офіцер "застосував свою зброю", поранивши чоловіка в груди, і той помер, незважаючи на втручання екстрених служб.

Інцидент стався близько 7:00 ранку. "Місцеві поліцейські втрутилися, коли побачили чоловіка, який сидів на автобусній зупинці, тримаючи в кожній руці по ножу", – пояснили в головному управлінні поліції.

"Коли прибув екіпаж, чоловік кинувся на них, не сказавши ні слова", – продовжило те ж джерело.

До прибуття рятувальників йому робили масаж серця, але незважаючи на надану допомогу, чоловік помер.

Швейцарська поліція минулими вихідними заарештувала 28-річного австралійця, якого підозрюють у завданні ножових поранень 41-річному чоловікові в магазині в центрі Цюриха.

А минулого тижня підліток убив ножем двох жінок у торговому центрі в чеському місті Градець-Кралове.